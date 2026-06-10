◇交流戦ロッテ4―11中日（2026年6月10日ZOZOマリン）ロッテのドラフト2位左腕・毛利が球団新人では00年の清水直行以来となる10失点で3回KO。打線の反撃も及ばず、勝てば勝率5割となる試合は5連敗となった。試合後、サブロー監督は「まず、ちょっと無様な試合見せて申し訳ない」と謝罪。5月3日の西武戦を最後に勝ち星のない毛利について「ここ2、3試合良くはなかったんで。ちょっと1回抹消しますまた、体調とメカニッ