ヒップホップユニットの「ＭＡ５５ＩＶＥＴＨＥＲＡＮＰＡＧＥ」（マッシブ・ザ・ランペイジ）が１０日、東京・日本武道館で「ＭＡ５５ＩＶＥＵＮＩＯＮａｔ日本武道館」を開催した。同公演は「ＭＡ５５ＩＶＥＵＮＩＯＮ」プロジェクトの１ｓｔフェーズの集大成で、ユニット初の武道館単独公演。ＡＫ―６９、Ｍａｙ．Ｊ、ＨＡＮ―ＫＵＮ（湘南乃風）をはじめ、シークレットで登場したＲＩＫＵ、川村壱馬、ＢＡＬＬ