巨人が１０日の楽天戦（楽天モバイル）に７―０で勝利し破竹の６連勝。杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）は、先発して９回無失点、１４奪三振の完封で３勝目を挙げたエース・戸郷翔征投手（２６）を絶賛した。完全復活を予感させる圧巻の投球だった。戸郷は序盤からテンポのいい投球を披露し、初回から３イニング連続２奪三振と抜群のスタート。その後も楽天打線を圧倒し、終わってみれば９回１３４球の力投で自己最多となる１