【アルカナディア2026年6月トークライブ】 6月10日19時より配信 コトブキヤは、配信番組「アルカナディア2026年6月トークライブ」にスマートフォン向けアクションゲーム「アルカナディア - Gleam Gatherers -」（略称：『AGG』）の情報を公開した。 本作は同社が手掛ける美少女プラモデルシリーズ「アルカナディア」初のスマートフォン向けアクションゲ&