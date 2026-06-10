JI BLUE- 景色 / THE FIRST TAKEサムネイル サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーのJI BLUEが10日、「THE FIRST TAKE」に登場。公式テーマソング「景色」を披露する。【動画】JI BLUE- 景色 / THE FIRST TAKEYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第675回公開の詳細が発表となった。 第675回は、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー・JI BLUEが登場。グ