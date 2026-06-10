１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」から派生した５人組ヒップホップユニット「ＭＡ５５ＩＶＥＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」が１０日、グループ初の武道館公演を行った。ＡＫ―６９や湘南乃風のＨＡＮ―ＫＵＮ、ＭａｙＪ、ＣｒｙｓｔａｌＫａｙなど全２２組のゲストが集結。約２時間半で３３曲のうち、計２０曲がコラボ曲という特別な一夜を過ごした。５人にとって目標の一つだった日本武道館に立