１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」から派生した５人組ヒップホップユニット「ＭＡ５５ＩＶＥＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」が１０日、グループ初の武道館公演を行った。目標の一つとしていた舞台で、豪華な演出が数々と用意された。開幕はこの日発売されたばかりのシングルの収録曲「ＥＭＰＩＲＥＣＯＤＥＲＥＭＩＸｆｅａｔ．ＡＫ―６９」をＡＫ―６９とのコラボで初披露。華々しく幕開けを飾