ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEから派生したヒップホップユニット・MA55IVE THE RAMPAGE（L/LIKIYA、神谷健太、YAMASHO、浦川翔平、鈴木昂秀）が10日、東京・日本武道館で『MA55IVE UNION at 日本武道館』を開催した。【ライブ写真】熱気あふれるパフォーマンスを繰り広げたMA55IVE THE RAMPAGE本公演は、5人が目指している特別な場所でverseを蹴るために立ち上げられ、昨年より始動した「MA55IVE UNION」プロジェクト