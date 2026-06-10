ボートレースまるがめの「ヴィーナスシリーズ第5戦マクール杯」は10日、準優勝戦を終えて11日の12Rで行われる優勝戦のメンバーが決定した。1中村桃佳（香川）2松尾夏海（香川）3原田佑実（大阪）4渡辺優美（福岡）5寺田千恵（岡山）6山本梨菜（佐賀）優勝戦の内枠は中村と松尾。地元勢が占めることになった。中村は「準優はペラ調整を失敗していてターン中期でロスしていたけど、合えばターン系がい