10回、サヨナラ打を放ち跳び上がって喜ぶ西武・長谷川＝ベルーナドーム西武は長谷川が2試合連続でサヨナラ打を放ち、4連勝を飾った。九回に2点差を追い付かれたが、延長十回2死二塁で左前に運んで試合を決めた。広島は九回2死から代打モンテロの2ランで追い付く粘りも実らなかった。