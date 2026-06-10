【ワシントン共同】米労働省が10日発表した5月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で4.2％上昇した。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖され原油価格が高騰し、2023年4月以来3年1カ月ぶりの大きな伸びとなった。伸び率は市場予想並みだった。変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数は2.9％上昇だった。