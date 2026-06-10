「2034年にワールドカップを開催するなら日本か中国がいい」。モロッコ代表のハキム・ツィエクが、海外メディアの報道の中で口にした一言が、X（旧Twitter）で注目を浴びた。該当コメントを切り抜いたXのポストには、さまざまな言語でのコメントが集まり、中国でやるべきだ、日本でやるべきだ、その他の国でやるべきだなどの意見が飛び交った。 関連記事：イラン代表は試合当日のみアメリカ滞在許可、サポータӦ