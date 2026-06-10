１０日午後３時１５分頃、茨城県結城市結城の「フルハシタイヤ結城店」で、積まれたタイヤが燃えているのを近隣住民が見つけて１１９番した。巨大な炎と黒煙が立ち上り、現場周辺は一時騒然となった。けが人はおらず、午後９時３６分に鎮火した。現場はＪＲ結城駅の西側約７５０メートル。近くには飲食店や洋服店、民家がある。近くの男子大学生（２０）は「『ボンッ、バンッ』と爆発音がした。近くで大きな火事が起きて怖い」