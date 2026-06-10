「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）阪神は逆転負けで首位陥落。七回には藤川監督がリクエスト後の判定に抗議し退場となった。場面は１点を追う七回、１死一塁から熊谷が二盗を仕掛けた。判定はアウト。微妙なタイミングにすかさずベンチはリクエスト。長時間にわたり映像での検証が行われたが、判定は変わらなかった。この判定に藤川監督が納得いかず、ベンチを飛び出し抗議。リクエスト判定後の