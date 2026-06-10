THE RAMPAGEのヒップホップユニットMA55IVE THE RAMPAGEが10日、東京・日本武道館で、「MA55IVE UNION at日本武道館」を行った。全33曲中20曲をゲストアーティストとのコラボで披露。中でも、この日発売されたニューシングル「EMPIRE CODE−EXTENDED EDITION」に収録された「EMPIRE CODE REMIX feat.AK−69」、「Sunshine feat.HAN−KUN」の2曲は初披露となった。AK−69（47）は前日、自身の武道館公演を開催。「今日もここに出勤