ワールドカップ初戦でオランダと激突する日本代表にとって、見逃せないニュースが飛び込んできた。オランダ代表DFユリエン・ティンバーが鼠径部の負傷によって大会欠場を余儀なくされたのだ。同選手は3月から負傷を抱えながらも復帰を目指していたが、大会に参加できる状態ではないと判断。オランダは開幕直前で守備の主力が離脱することとなった。当然ながらフィルジル・ファン・ダイクやネイサン・アケら実力者が揃っているオラ