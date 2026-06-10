浦和レッズは10日、MF中島翔哉との契約が満了となり、2026シーズン限りで退団することを発表した。現在32歳の中島は、東京ヴェルディでプロキャリアをスタートさせると、FC東京やポルティモネンセ、アル・アイン、ポルトなど国内外のクラブに在籍した。日本代表として10番を背負うなど国際Aマッチ20試合以上に出場し、アイデアあふれるプレイで多くのファンを魅了する。2023年夏に加入した浦和でも10番をつけ、類いまれなるテクニ