◇プロ野球セ・パ交流戦 西武5×-4広島（10日、ベルーナドーム）西武が広島に延長で勝利し、交流戦5カード連続の勝ち越しを決めました。西武は初回、広島先発の森翔平投手に対して2者連続の三振を奪われますが、その後連打で1塁3塁を作ると古賀悠斗選手がレフト線へタイムリーを放ち1塁ランナーのネビン選手も一気に生還、2点を先制します。さらに渡部聖弥選手もタイムリーで続き3点目を奪いました。西武先発の渡邉勇太朗投手は3回