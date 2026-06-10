俳優の有村架純さんと天野千尋監督が、映画「マジカル・シークレット・ツアー」（19日公開）公開直前トークショーに登壇しました。 【写真を見る】【 有村架純 】役ごとにノート1冊を作成真摯な仕事ぶりに監督も驚き気配を消すのは「得意です！」本作は2017年に中部国際空港で主婦たちが「金の密輸」で逮捕されたという実話に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、そして妊婦と一見犯罪とは無縁そ