衆院・政治改革特別委員会の与野党の理事はきょう（10日）、国会内で会合を開き、企業・団体献金をめぐる、自民・維新が提出した法案と中道・国民が提出した法案の2案について、15日に審議入りすることで合意しました。企業・団体献金のあり方をめぐり、自民党と日本維新の会は10日、有識者会議を設置するための法案を衆議院に共同提出しました。また、野党側では3月に中道改革連合と国民民主党が企業献金の受け手規制を強化する法