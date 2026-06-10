歌舞伎俳優の中村芝翫さん（60）が出演する演劇『リア王』の製作発表記者会見が8日に行われました。芝翫さんは、5月に結婚披露宴を行った長男・中村橋之助さんと、その妻の元乃木坂46・能條愛未さんについて言及し、“父親”としての一面を見せました。2026年9月から上演される、シェークスピアの4大悲劇の一つ『リア王』。芝翫さんは、老いと孤独に翻弄（ほんろう）される『リア王』を演じます。会見に登場した芝翫さんは、「芝居