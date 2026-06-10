◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ４―１１中日（１０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・サブロー監督（５０）は試合後、先発して３回１０失点で３敗目を喫したドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝を１１日にも出場選手登録抹消する考えを明かした。同監督は大敗に「ぶざまな試合を見せて申し訳ないです」と謝罪。毛利に関しては「ここ２、３回、良くなかったので、ちょっと１回、抹消します。また体調、メカニック