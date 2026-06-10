◇交流戦DeNA2ー4日本ハム（2026年6月10日エスコンF）DeNAが敵地で日本ハムに2連敗を喫し、4試合を残して今季の交流戦の負け越しが決まった。先発・石田裕は2本塁打を浴びながら6回までは2失点と粘っていたが、2―2の7回に連打を浴びて1死二、三塁とされたところで降板。2番手・中川虎が2点打を浴びて勝ち越され、踏ん張り切れなかった。打線も今季最少タイの3安打で2点しか奪えなかった。チームは今季3度目の4連敗と