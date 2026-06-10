EU＝ヨーロッパ連合に加盟する東ヨーロッパ・ブルガリアの新首相が「ウクライナへの武器供与を停止する」と発表しました。首相はロシア寄りとされ、今年4月の総選挙で勝利していました。東ヨーロッパのブルガリアでは、今年4月に行われた総選挙で、ロシア寄りとされるラデフ氏率いる野党が勝利し、その後、首相に就任しました。地元メディアによりますと、ラデフ首相は10日、定例の閣議の中で「戦争にさらに資金を投入するのではな