◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク６―２阪神（１０日・みずほペイペイ）阪神・藤川球児監督のリプレー検証後の異議申し立てによる退場について試合後、福家英登責任審判が取材に応じた。退場処分となった理由について「今年からリプレーセンターができて、異議申し立ては一切できません。抗議を行った時点で（退場）。『申し立てできません』という警告を２回発していて、それ以上何もできないので」と説明した