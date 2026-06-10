ＮＨＫ「あさイチ」が１０日、放送され、『人生後半の住まい』をテーマにトークやＶＴＲが紹介された。青木さやかと共にゲスト出演したのが、女優・中越典子（４６）。２０１４年末に俳優・永井大（４８）と結婚し、長男（９）、長女（７）がいる。現在は、分譲マンションに暮らしているが、「やはり小学生の子供たち２人が毎日走り回っちゃうし、倒立したり、側転したり、バク転したり、毎日やってて…。騒音問題、足音が一