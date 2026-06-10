女優の高島礼子(61)が10日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットに反響が寄せられた。大のスイーツ好きとして知られる高島は、「なんだかプライベートスイーツ3連発連続ではありません明日からちょいと大人しくします」とつづり、パンケーキやアップルパイなどを楽しむ様子を公開した。フォロワーからは「自分へのご褒美は大事ですよね」「礼子さん体型維持されてて、うらやましいです」「とても美味しそ