藤波朱理日本レスリング協会は10日、今秋の愛知・名古屋アジア大会と世界選手権の代表選手を発表し、ともにパリ五輪金メダルで女子57キロ級の藤波朱理（レスター）、同76キロ級の鏡優翔（サントリー）は両大会の代表に選出された。男子のパリ五輪覇者ではグレコローマンスタイル77キロ級の日下尚（マルハン北日本）、フリースタイル65キロ級の清岡幸大郎（カクシングループ）がアジア大会のみに出場。文田健一郎（ミキハウス）