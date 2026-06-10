テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」が９日に放送され、タレントの伊集院光、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が出演。同局・中根舞美アナウンサーが進行を務めた。この日は「蔵出し未公開トークＳＰ」。伊集院は、ロックのカリスマ・矢沢永吉とラジオで共演した日のことを述懐。「（矢沢は）何とも言えない、まとっているものがあって…。『アリよさらば』（ＴＢＳ系）っていう教員もののドラマ