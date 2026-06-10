19世紀後半のフランスに起こった絵画運動で、マネ、モネ、ドガ、ゴッホなど名だたる画家が揃う「印象派」。印象派の画法は、なぜ今も人々を魅了するのか。 「絵画は“見る”よりも“読む”ほうが先」という新たな鑑賞法を説き、絵画から時代をみる数々の良作を著している中野京子さんが、印象派に特化して解説する『印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ』。“光”を駆使したその斬新な描法が映し出した、近代社会