兵庫優駿を制して5連勝中で挑んだゴッドフェンサーは、地方馬最先着となる5着に健闘した。スタート後は内へうまく潜り込み、中団で流れに乗る形。道中はやや促されながらの追走となり、向こう正面でも懸命に先行勢へ食らいついていった。早々に気合いをつけられる形で、手応えは決して楽なものには映らなかったが、勝負どころではシルバーレシオと並ぶように進出し、上位争いへ加わろうと見せ場を作った。直線では脚色こそ苦し