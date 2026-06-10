スタートから鋭いダッシュを決め、ハナをうかがうスピードを見せたロックターミガンだったが、主張したフィンガーに先手を譲り、1コーナーでは2番手でレースを進めた。道中は勝ち馬をマークする形で運び、勝負どころから差を詰めにかかったものの、このあたりではすでに手応えで見劣る状況に。それでも最後まで簡単には脚色が鈍ることなく粘り込み、徐々に後続にかわされながらも大きく崩れることなく4着で入線した。勝ち馬との