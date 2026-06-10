フィンガー、ロックターミガンが積極的に飛ばしていく流れの中、リアライズグリントは離れた3番手でじっくりと機をうかがう競馬。前2頭を見る絶好のポジションでレースを進めると、勝負どころからスムーズに進出し、直線入口では2番手へと押し上げた。展開的にはチャンス十分に映ったが、逃げるフィンガーの脚色は最後まで衰えず、さらに後方からはシルバーレシオが鋭く追い込んでくる厳しい展開に。リアライズグリントも懸命