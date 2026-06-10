【モデルプレス＝2026/06/10】女優の吉川愛が10日、映画「口に関するアンケート」（7月3日公開）の＜口＞プレミアに、主演の板垣李光人、共演の綱啓永、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）、柄本時生、メガホンをとった清水崇監督とともに出席。口にして後悔したことを明かした。【写真】26歳女優、美デコルテ輝くノースリーブ姿◆吉川愛、口にして後悔したことイベントでは、“口が災いの元”となり不可解