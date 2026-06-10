【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の板垣李光人が10日、映画「口に関するアンケート」（7月3日公開）の＜口＞プレミアに、共演の綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）、柄本時生、メガホンをとった清水崇監督とともに出席。撮影初日の思い出を明かした。【写真】26歳人気女優、美デコルテ輝くノースリーブ姿◆板垣李光人、初日の思い出本作は各証言からことの真相が明らかになっていく作りに