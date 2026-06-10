テレビ朝日「リボーン～最後のヒーロー」のドラマ考察系YouTuberであるトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【リボーン】最終回ドラマ考察 残る謎を完全解説!! 高橋一生 中村アン 鈴鹿央士 最新 最後のヒーロー 最終話 第９話」と題した動画を公開した。動画内では、ドラマの最終回で残された数々の謎について、独自の見解を交えて詳細に解説している。 トケル氏はまず、小日向