プロ野球・日本ハムの伊藤大海投手が5月度の月間MVPを獲得。2024年9、10月度以来自身3度目の受賞となりました。伊藤投手は5月26日の阪神戦で9回13奪三振無失点と圧巻の投球で完封勝利を記録。5月は4戦4勝で、奪三振31、リーグ2位の投球回29、防御率1.24の好成績をマークしました。伊藤投手は球団を通じて、「3度目の受賞となり、とても嬉しいです。内容も大切ですが、チームの勝利に貢献できた結果だと思うので、素直に喜びたいで