merry jenny（メリージェニー）から、イギリス生まれのアウトドアブランド「COBMASTER（コブマスター）」とのコラボレーションアイテムが登場♡アウトドアブランドならではの機能性と、merry jennyらしいフリルやリボンを組み合わせた特別なコレクションです。夏のレジャーやフェス、ピクニックシーンを可愛く彩る全5型がラインアップ。アクティブな季節だからこそ楽しみたい、“ガ}