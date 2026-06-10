バレーボール女子日本代表の石川真佑（２６）がピアシングする様子が公開され反響を呼んだ。黒後愛がＳＮＳで「Ｍａｙｕ‘ｓｎｅｗｐｉｅｒｃｉｎｇｈｏｌｅ知り合いのお店にて女子会みゆきみいくがさすがの連携プレイでしたまゆゆの顔がいちいちおもしろ可愛い終始笑で楽しい会でしたぁ〜」と綴り、動画を投稿した。激レアな姿にコメント欄やＳＮＳなどでは「すごく貴重なシーンの動画嬉しすぎる」、「真佑ちゃ