◇交流戦巨人7―0楽天（2026年6月10日楽天モバイル）巨人の戸郷翔征投手（26）が10日の楽天戦（楽天モバイル）で自己新記録となる14三振を奪うなど2年ぶり自身7度目の完封で完全復活を印象づけ、今季3勝目（1敗）をマークした。戸郷はこれが交流戦通算13勝目（5敗）。22勝している内海哲也（現投手コーチ）に次ぎ、菅野智之（現ロッキーズ）と並ぶ球団2位タイに浮上した。試合終了の瞬間、マウンドでホッとしたような