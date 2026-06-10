クリーンビューティーブランド「rms beauty（アールエムエスビューティー）」から、唇のpHに反応して自分だけのピンクカラーに変化する新作「レジェンダリーリップオイルカメレオン」が登場。スキンケア発想の軽やかなリップオイルが、うるおいとツヤを与えながら自然な血色感を演出します。毎日のメイクに取り入れやすく、ひと塗りで華やかな印象へ導いてくれる注目の新作です&#