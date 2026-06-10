「ロッテ４−１１中日」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが大敗。５度目の挑戦となった４月４日以来の勝率５割復帰をまたしても逃した。先発のドラフト２位・毛利（明大）が大乱調。自己最短タイの３回、９８球を投げて被安打９、４与四球、自己ワーストの１０失点でＫＯされた。球が高めに浮き、痛打された。初回は石川昂の２ランなど打者９人に対し５失点。二回にもサノーの中犠飛で追加点を奪われた。三回は