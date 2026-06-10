◇交流戦広島―西武（2026年6月10日ベルーナドーム）広島は西武に2試合連続のサヨナラ負け。交流戦は残り5試合で3勝9敗1分けとなり、負け越しが決まった。延長10回2死二塁から6番手の高が、前日の中崎に続いて長谷川にサヨナラ打を浴びた。先発の森は初回に2本の適時打で3点を失うなど5回途中6安打3失点。1点差の7回には3番手の益田が古賀に適時打を許した。打線は2点ビハインドの9回2死一塁から代打・モンテロが球団