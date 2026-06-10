◇交流戦西武５―４広島（2026年6月10日ベルーナＤ）西武が2試合連続のサヨナラ勝利で4連勝。西口文也監督（52）に通算100勝目をもたらした。貯金は今季最多の「15」でがっちりリーグ首位をキープした。初回に古賀悠斗の左翼線への適時二塁打で先制。渡部聖弥の中前適時打で3点目を挙げた。1点差の終盤7回には2死から一、二塁のチャンスをつくると、古賀悠が今度は右翼への適時打で追加点を挙げた。2点リードの9回に