10日、LINE CUBE SHIBUYAで行われた『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア（SSFF & ASIA） 2026』アワードセレモニー内で「HOPPY HAPPY AWARD」授賞式が行われ、第6回「HOPPY HAPPY AWARD」に八木浩貴監督の『運命代行屋-Destinagency』が選出された。さらに昨年、第5回「HOPPY HAPPY AWARD」を『さんぽ道／A Walk With You』で受賞した香月彩里監督が手掛けたショートフィルム『グリーンマン』で主演を務め