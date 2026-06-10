お笑いコンビ・サバンナの八木真澄、高橋茂雄が１０日、都内で行われたＢＳよしもと特番「営業−１グランプリ２０２６上半期スペシャル」の収録取材会を行った。収録後の取材で八木は、恒例の営業トークがネタ切れになっていることをツッコまれ「（収録）３本くらい前からすでにもうなかったです。（メンタルも）きてます」と話した。高橋は「でも、こっからが八木さんの真骨頂なので、全部枯れてから何が出てくるのか」と期