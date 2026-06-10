トランプ米大統領＝9日、ニューヨークのケネディ国際空港（AP＝共同）【ワシントン共同】米FOXニュースは10日、トランプ大統領が電話インタビューで、イランの橋と発電所に新たな攻撃を近く命じる可能性があると述べたと報じた。戦闘終結に向けた交渉の遅れが理由だとし、イラン側の姿勢を問題視したという。トランプ氏は10日、イランは好条件で交渉に合意できるはずだったにもかかわらず「時間をかけすぎた」と交流サイト（SN