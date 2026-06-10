◇交流戦日本ハム４―２ＤｅＮＡ（2026年6月10日エスコンＦ）日本ハム・新庄監督が、2試合連続本塁打を放つなどプロ初の猛打賞をマークしたドラフト3位・大塚瑠晏内野手（22）を絶賛した。指揮官は「凄いな、大塚君。昨日（先発）の平良君とタイプ的に似てるかな？というピッチャーだったので。打席に立った時の雰囲気もあるし、しっかり振ってくれるし、今日も打ってくれそうな気がしたので」と「7番・二塁」での先発起