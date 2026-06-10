「西武−広島」（１０日、ベルーナドーム）広島のエレフリス・モンテロ内野手が起死回生の同点６号２ランを放った。２−４で迎えた九回は相手守護神・岩城の前に打者２人で２死となった。新井監督はここから代打攻勢。持丸に代えて、佐々木を起用すると、四球を選んで出塁に成功した。そして次打者・勝田に代えてモンテロを投入。モンテロは初球を振り抜いて高々と舞い上がった打球は左翼席に飛び込む同点２ランとなった。