アイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」の“長女”で7人組アイドルグループのFRUITS ZIPPERが10日、東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL2026」に出演した。真中まな（27）は「1曲でも多く皆さんにお届けしたいので！」と意気込み、代表曲「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」など全5曲を披露した。この日は同じく「KAWAII LAB．」のSWEET STEADY、CUTIE STREETも出演して